Врач заявил о новом последствии из-за лечения COVID

«У людей может подскакивать давление, может повышаться уровень сахара в крови. Это удар по поджелудочной, внутричерепное давление, проблемы с глазами. У него очень много побочных действий. Откройте инструкцию и вы ужаснетесь. Многие врачи не знают, что делать с постковидом. А после „Дексаметазона“ — тем более», — объяснил невролог.