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18 минут назад

РФПИ сообщил, что "Спутник V" стал самой используемой вакциной в Мехико

Lenta.ruиещё 4

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

РФПИ сообщил, что "Спутник V" стал самой используемой вакциной в Мехико
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спутник V" играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики - более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной. Первый компонент "Спутника V" ("Спутник Лайт") также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину "Спутник V" приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико", - указано в сообщении.

Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента "Спутника V" ("Спутника Лайт") в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.

Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента "Спутника V" для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.

Вакцина "Спутник Лайт" создана на основе первого компонента вакцины "Спутник V" - рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа (rАd26). "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах с общим населением более 2,5 млрд человек. "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек.

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