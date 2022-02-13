РФПИ сообщил, что "Спутник V" стал самой используемой вакциной в Мехико

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

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"Спутник V" играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики - более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной. Первый компонент "Спутника V" ("Спутник Лайт") также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину "Спутник V" приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико", - указано в сообщении.

Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента "Спутника V" ("Спутника Лайт") в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.

Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента "Спутника V" для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.