«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле километровом астероиде

«Роскосмос» опубликовал анимацию пролёта крупного астероида, который приближается к Земле. Как ожидается, астероид диаметром 1,3 км пролетит вблизи планеты 4 марта.
«Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сообщила госкорпорация.
Ученые квалифицируют астероид как «потенциально опасный», однако он не столкнётся с Землей, так как пролетит от неё на расстоянии более 4,8 млн км. Это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и Землёй.
«Спасибо нашим друзьям из ИПМ имени М. В. Келдыша РАН, которые сделали эту анимацию с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай). Следим за астероидом дальше!» — сообщил «Роскосмос».