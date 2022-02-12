«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле километровом астероиде

«Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сообщила госкорпорация.

Ученые квалифицируют астероид как «потенциально опасный», однако он не столкнётся с Землей, так как пролетит от неё на расстоянии более 4,8 млн км. Это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и Землёй.