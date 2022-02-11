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27 минут назад

Вирус Эбола может привести к смерти спустя годы

Вероника Полынина

Вирус Эбола может храниться в мозге и спустя годы поражать организм, приводя к летальному исходу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science Translational Medicine.

Вирус Эбола может привести к смерти спустя годы
Фото: ReutersReuters

В ходе исследования ученые намеренно заразили 36 макак-резусов лихорадкой Эбола. Животных лечили моноклональными антителами и анализировали органы на наличие следов вируса.

Результаты показали, что у семи макак вирус сохранился в мозге. При этом два животных позже умерли из-за повторного заболевания Эболой.

Авторы работы подчеркивают, что лечение моноклональными антителами не всегда может полностью избавить пациента от вируса. Они считают, что для полного излечения может потребоваться комбинированная терапия противовирусными препаратами и антителами.

В Африке выявили новый смертельный вирус

Лихорадкой Эбола можно заразиться через кровь и другие биологические жидкости. В 2015 году жительница Либерии, годом ранее переболевшая лихорадкой Эбола, жила без каких-либо симптомов заболевания, а затем заразила трех членов семьи. Врачи решили, что в некоторых случаях вирус остается в организме человека и может спонтанно активироваться, вызывая повторную инфекцию, однако они не знали, где именно в организме сохраняется вирус.

«Мы обнаружили, что около 20% обезьян, переживших воздействие вируса Эбола после лечения моноклональными антителами, по-прежнему имели персистентную инфекцию, вызванную вирусом Эбола, особенно в желудочковой системе головного мозга, в которой вырабатывается, циркулирует и удерживается спинномозговая жидкость, даже когда вирус Эбола был удален из других органов», - пишут ученые.

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