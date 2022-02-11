Вирус Эбола может привести к смерти спустя годы

Вирус Эбола может храниться в мозге и спустя годы поражать организм, приводя к летальному исходу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science Translational Medicine.

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В ходе исследования ученые намеренно заразили 36 макак-резусов лихорадкой Эбола. Животных лечили моноклональными антителами и анализировали органы на наличие следов вируса.

Результаты показали, что у семи макак вирус сохранился в мозге. При этом два животных позже умерли из-за повторного заболевания Эболой.

Авторы работы подчеркивают, что лечение моноклональными антителами не всегда может полностью избавить пациента от вируса. Они считают, что для полного излечения может потребоваться комбинированная терапия противовирусными препаратами и антителами.

Лихорадкой Эбола можно заразиться через кровь и другие биологические жидкости. В 2015 году жительница Либерии, годом ранее переболевшая лихорадкой Эбола, жила без каких-либо симптомов заболевания, а затем заразила трех членов семьи. Врачи решили, что в некоторых случаях вирус остается в организме человека и может спонтанно активироваться, вызывая повторную инфекцию, однако они не знали, где именно в организме сохраняется вирус.