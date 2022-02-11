Starship: как будет выглядеть путешествие на Марс

Илон Маск впервые за много лет представил обновленную информацию об огромной системе Starship, и во время ее презентации компания SpaceX показала, как будет выглядеть запуск с помощью этой массивной пусковой системы.
По словам Маска, в общей сложности ракета-носитель проведет в воздухе шесть минут: две - при подъеме и четыре - при возвращении. В будущем систему можно будет использовать повторно каждые шесть-восемь часов для трех запусков в день.
SpaceX утверждает, что создание полностью многоразовой системы является “ключом к будущему, в котором человечество будет исследовать звезды”.