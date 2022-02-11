Starship: как будет выглядеть путешествие на Марс

Система Starship состоит из самого космического корабля Starship на вершине ракеты-носителя Super Heavy. SpaceX работает над тем, чтобы оптимизировать предстоящие запуски на Луну и Марс. После выхода за пределы нашей планеты ракета-носитель отделится и вернется на стартовую башню, где ее, в идеале, подхватят кронштейны башни “Мехазилы”. Что касается космического корабля, то он отправится к месту назначения, а затем вернется на Землю.