В России разработали математическую модель глаза человека

Учёные с факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ создали модель человеческого глаза, благодаря которой можно подробно проанализировать течение внутриглазной жидкости. Подробнее о разработке - в материале.

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Человеческий глаз - это очень сложная система. Некоторые процессы, происходящие внутри этого органа, невозможно сегодня исследовать на глазу живого человека. В таком случае помогают четырёхмерные (пространственно-временные, аналитические, численные) модели. Кроме того, подобные разработки позволяют лучше определить, какой вариант терапии пациенту подходит.

Такие заболевания, как возрастная макулярная дегенерация, тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей, воспалительные заболевания глаза, миопия высокой степени, лечатся при помощи инъекции в сам глаз. А выбрать наиболее удачное место для этого как раз поможет новая математическая модель.

Разработанная учёными математическая 4D-модель продемонстрировала процесс распределения лекарства в глазу после введения. В будущем подобные модели позволят медикам легко определять наиболее подходящие области глаза для введения препарата.