В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
2 часа назад

В России разработали математическую модель глаза человека

Ferra.ruиещё 1

Учёные с факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ создали модель человеческого глаза, благодаря которой можно подробно проанализировать течение внутриглазной жидкости. Подробнее о разработке - в материале.

В России разработали математическую модель глаза человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Человеческий глаз - это очень сложная система. Некоторые процессы, происходящие внутри этого органа, невозможно сегодня исследовать на глазу живого человека. В таком случае помогают четырёхмерные (пространственно-временные, аналитические, численные) модели. Кроме того, подобные разработки позволяют лучше определить, какой вариант терапии пациенту подходит.

Такие заболевания, как возрастная макулярная дегенерация, тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей, воспалительные заболевания глаза, миопия высокой степени, лечатся при помощи инъекции в сам глаз. А выбрать наиболее удачное место для этого как раз поможет новая математическая модель.

Разработанная учёными математическая 4D-модель продемонстрировала процесс распределения лекарства в глазу после введения. В будущем подобные модели позволят медикам легко определять наиболее подходящие области глаза для введения препарата.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители