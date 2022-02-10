Сейсмологи выяснили причину загадочного цунами августа 2021 года

Причиной цунами в августе 2021 года стал незамеченный ранее подземный толчок, обнаружили сейсмологи из Калифорнийского технологического института. Своим открытием они поделились в статье в журнале Geophysical Research Letters.

Фото: NOAA Center for Tsunami Research NOAA Center for Tsunami Research

В августе 2021 года в южной части Атлантического океана неожиданно возникло цунами, распространившееся более чем на 10 тыс. км, через северную часть Атлантического, к Тихому и Индийскому океанам. Этот случай стал первым с 2004 года, когда цунами регистрировалось в трех разных океанах.

Эпицентр августовского цунами находился на глубине 47 км под дном океана — слишком глубоко, чтобы вызвать цунами такого масштаба. Однако причиной образования волн стало не одно землетрясение магнитудой 7,5, как считалось ранее, а серия из пяти толчков, один из которых, магнитудой 8,5, произошел на глубине всего 15 км под дном океана. Толчок длился около трех минут, за которые вызвал разлом тектонической плиты протяженностью 200 км. На один этот толчок пришлось более 70% сейсмического момента всего цунами. Он оставался незамеченным, пока сейсмологи не стали анализировать наблюдения периодами по 500 секунд — обычно работа ведется с более короткими временными отрезками.

«Трудно найти второе землетрясение, потому что оно запрятано в первом», — поясняют исследователи.

Сегодня системы мониторинга землетрясений, как правило, анализируют короткие и средние периоды активности сейсмологических волн, отмечают авторы работы. Но, похоже, и более длительные периоды содержат важную информацию. Это необходимо учитывать при дальнейших наблюдениях — если не заметить зарождение цунами вовремя, оно может привести к гораздо большему ущербу.