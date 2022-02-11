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2 часа назад

Ученые придумали, как диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам

Газета.Ruиещё 1

Связь между состоянием сетчатки глаза и ухудшением когнитивных функций, которое может указывать на риск развития болезни Альцгеймера, обнаружили новозеландские ученые из Университета Отаго. Об этом они рассказали в статье в журнале JAMA Ophthalmology.

Ученые научились диагностировать болезнь Альцгеймера по глазам
Фото: DepositphotosDepositphotos

Исследователи проанализировали данные, собранные в рамках новозеландского проекта по наблюдению за здоровьем и развитием более тысячи человек, рожденных в 1972-1973 годах. В частности, они использовали сведения о состоянии нервных волокон сетчатки и слоя ганглиозных клеток у 865 участников по достижении ими 45-летнего возраста. Затем ученые сопоставили эти данные с результатами когнитивных тестов участников.

Оказалось, более толстые слои ганглиозных клеток и нервных волокон сетчатки коррелировали с лучшими когнитивными показателями как в детстве, так и в зрелом возрасте. Более тонкая сетчатка была связана с пониженной скоростью понимания и реакции на получаемую информацию.

«В ближайшем будущем, как мы надеемся, искусственный интеллект сможет делать снимки сетчатки глаза человека и определять, есть ли у него риск развития болезни Альцгеймера задолго до появления симптомов, и когда есть возможность лечения для смягчения симптомов», — говорят исследователи.

Сначала стоит проверить, действительно ли истончение сетчатки указывает на риск развития болезни Альцгеймера, или же это закономерные изменения, которые происходят с возрастом. Если связь с болезнью подтвердится, это позволит выявлять риски еще до появления симптомов и принимать необходимые меры.

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