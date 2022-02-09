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36 минут назад

Получено рекордное количество энергии термоядерного синтеза

Lenta.ru

Международная группа ученых под руководством физиков из Института физики плазмы Общества имени Макса Планка добились создания стабильной плазмы, получив рекордное количество энергии в 59 мегаджоулей, на крупнейшей в мире термоядерной установке JET в Великобритании. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Получено рекордное количество энергии термоядерного синтеза
Фото: UKAEAUKAEA

Эксперименты были выполнены в ходе подготовки к началу работы международного экспериментального термоядерного реактора ITER, окончание постройки которого планируется в 2025 году. JET — это тороидальная камера (токамак), где с помощью магнитного поля удерживается высокотемпературная плазма и происходят реакции термоядерного синтеза. В 1991 году здесь были проведены эксперименты с использованием топлива из трития и дейтерия. Тритий является редким сырьем, поэтому обычно исследователи используют водород, однако ожидается, что на ITER будет использоваться тритий, добытый из облученного лития.

В 1997 году JET поставил рекорд по достижению безубыточного термоядерного синтеза и произвел 22 мегаджоулей энергии, при этом коэффициент «безубыточности» (Q) составил 0,67 (истинно безубыточный синтез был произведен на токамаке EAST лишь в 2007 году). Однако затем британский токамак был закрыт на модернизацию, чтобы максимально приблизить JET к условиям на ITER. Так, углеродная облицовка камеры в ходе ремонта была заменена на смесь бериллия и вольфрама, который более устойчив к воздействию высокотемпературной плазмы, чем углерод.

В новом эксперименте, проведенном в конце 2021 года, удалось побить рекорд 1997 года, создав стабильную плазму на основе дейтериево-тритиевого топлива и выработав в течение пяти секунд 59 мегаджоулей термоядерной энергии (выходная мощность чуть более 11 мегаватт). Хотя для производства чистой энергии, при котором Q превышает единицу, экспериментальная установка JET слишком мала, результаты помогут достигнуть безубыточного термоядерного синтеза и выработки рекордного количества энергии уже на ITER, когда тот начнет работать.

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