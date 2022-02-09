Windows 11 уличит владельцев старых ПК

ОС от Microsoft будет чаще уведомлять пользователей о проблемах совместимости оборудования. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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В настройках Windows 11 заметили появление интерфейса, в котором отображается соответствие компьютеру минимальным системным требованиям. В случае, если конкретный ПК имеет устаревшие монитор, процессор, видеокарту или другие компоненты, то система отправит напоминание владельцу девайса.

Уличающая в использовании несовместимых компонентов опция операционной системы не повлияет на быстродействие ПК или наличие и отсутствие определенных функций. Однако пользователь получит рекомендации, что компьютер нуждается в обновлении, в связи с чем девайс в будущем может не получить определенных апдейтов.

Журналисты отметили, что Windows и раньше уведомляла пользователей о том, что их компьютеры могут не соответствовать минимальным требованиям ОС. Однако данные рекомендации появлялись только перед установкой системы и во время процесса инсталляции. «Microsoft по-прежнему хочет, чтобы вы знали, что ваш ПК не поддерживается, если он не соответствует системным требованиям», — отметили специалисты.