Гинцбург: к «омикрону» защитный титр антител никто не считал

Ранее академик, ссылаясь на совместное исследование Центра им. Н.Ф. Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы, говорил, что от заражения «дельта»-штаммом коронавируса полностью защищают 300 единиц антител. Гинцбург уточнил, что речь идет о международном стандарте измерения, который утвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он называется First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human), с единицей измерения BAU — «binding antibody units» («единицы связывающих антител»).