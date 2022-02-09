Huawei представила праздничные версии двух умных гаджетов

8 февраля в России стартовали продажи умных часов Huawei Watch GT 3 на элегантном миланском браслете и беспроводных наушников Huawei FreeBuds Lipstick в стильном футляре и ароматизированной коробке. Эти устройства могут стать впечатляющим подарком на День святого Валентина или 8 марта.

Фото: Huawei Huawei

Huawei Watch GT 3

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Версия Elegant смарт-часов новой серии Huawei Watch GT 3 обрела золотистый браслет в стиле миланского плетения. При создании модели дизайнеры вдохновлялись природными мотивами, поэтому изогнутое 3D-стекло корпуса напоминает каплю воды. Гладкий браслет сочетается практически с любыми аксессуарами.

Huawei

Дизайн циферблата можно выбрать из предустановленных, например, минималистичный и ненавязчивый, или скачать информативный и функциональный из магазина Huawei.

Несмотря на то, что размер экрана этой модели на 21,65 процента шире, чем у модели предыдущего поколения, устройство изящное и легкое — оно весит всего 35 граммов и практически не ощущается на руке.

Huawei Watch GT 3 — не только стильный, но и технологичный аксессуар, который способен мотивировать вести более здоровый образ жизни и следить за различными показателями. Благодаря обновленной технологии TruSeen с повышенной точностью часы могут определить уровень стресса и качества сна, измерить уровень кислорода в крови, пульс и температуру кожи.

Мониторить качество отдыха с Watch GT 3 также будет несложно. Смарт-часы выдают развернутую формулу сна с оценкой дыхания, пульса и других показателей. Подробную статистику можно посмотреть в фирменном приложении «Здоровье» из AppGallery. На основе полученных данных оно выдает рекомендации по улучшению качества сна, которых в приложении около двухсот.

Huawei

Кроме того, Watch GT 3 можно назвать персональным тренером на запястье — модель содержит более сотни режимов тренировки, основанных на научных разработках. Устройство анализирует данные о занятиях, физические возможности пользователя, и, исходя из этой информации, формирует цели и помогает их достигать. Watch GT 3 регулирует интенсивность упражнений, предлагая постепенно увеличить нагрузку.

Со смарт-часов можно принимать звонки, а запас встроенной памяти позволяет сохранять музыку и слушать ее без телефона. При этом, по заявлению производителя, Huawei Watch GT 3 уверенно работают до семи дней без подзарядки.

Huawei FreeBuds Lipstick

В этой подарочной модели наушников впечатляет, прежде всего, дизайн зарядного кейса. Он выполнен из нержавеющей стали класса люкс и отполирован вручную, но самое интересное, что по форме он напоминает роскошный футляр помады. Такое решение придумали в центре эстетических исследований Huawei в Париже: по словам разработчиков, дизайн вдохновлен французской модой, ее романтичностью и роскошью. Сами наушники окрашены в красный цвет.

Huawei

За ярким внешним видом FreeBuds Lipstick кроется прочность и практичность. В отделке корпуса кроме стали используется редкий микроэлемент, который отвечает за стойкость к коррозии и перепаду температур, а также за сохранение блеска и гладкости поверхности даже при длительном использовании. Еще одна интересная деталь Huawei FreeBuds Lipstick — футляр ароматизирован фирменным запахом, который звучит легкими и нежными нотами.

При всех дизайнерских преимуществах не стоит забывать про то, что Huawei FreeBuds Lipstick — не только стильный аксессуар, но и современный технологичный девайс. Высокое качество звука обеспечивает композитная мембрана, способная воспроизводить частоты до 40 килогерц, а также увеличенная в объёме басовая трубка. Вкупе они делают звук громким и выразительным, воспроизводя мощные басы.

В этой модели использована обновленная система шумоподавления, учитывающая особенности наушников открытого типа. Такая система максимально точно улавливает и отсекает окружающий шум, подстраиваясь не только под внешние условия, но и под форму ушной раковины, определяя размер слухового канала и посадку наушников.

Huawei

Эргономичная форма наушников в сочетании с их легкостью позволяет комфортно носить устройство продолжительное время.Huawei FreeBuds Lipstick могут непрерывно работать в течение 4 часов, а если периодически убирать их в чехол, то продолжительность автономной работы составит 22 часа. Если понадобится срочная подзарядка, всего за 15 минут девайс можно зарядить на 2,5 часа непрерывной работы.

Помимо простого и быстрого подключения, у FreeBuds Lipstick есть функция соединения с двумя устройствами одновременно — смартфоном и планшетом, ноутбуком или другим девайсом. Это удобно, например, если во время просмотра видео с ноутбука нужно принять звонок с телефона. В общей сложности система запоминает до 10 устройств и позволяет переключаться между ними при необходимости.

Huawei FreeBuds Lipstick также поддерживают интеллектуальное управление жестами. С помощью касаний по наушнику можно принимать и отклонять звонки, ставить музыку на паузу, переключаться между песнями и даже регулировать громкость.

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