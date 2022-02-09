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1 час назад

Россия заблокировала наибольшее число мошеннических сайтов в мире

Ferra.ru

Специалисты ESET подвели итоги 2021 года, рассказав, какая страна стала лидером по блокировке вредоносных сайтов.

Россия заблокировала наибольшее число мошеннических сайтов в мире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что Россия заняла почётное первое место в списке. На её долю пришлась блокировка 12,8% всех поддельных мошеннических ресурсов в мире. Следом за нашей страной идёт Япония — на её долю пришлось 8,2% всех вредоносных сайтов.

Помимо этого, в топ-5 также вошли Польша (5%), Перу (4,6%) и Украина (4,1%).

По данным исследователей, более 1/3 всех поддельных сайтов в мире зарегистрировано в США. Далее идут Китай, Германия, Нидерланды и Франция.

Напомним, что ранее те же специалисты рассказали, что основными способами кражи паролей у россиян являются фишинг и вишинг (телефонное мошенничество).

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