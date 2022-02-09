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1 час назад

Apple исправила принудительную запись общения с Siri

Ferra.ru

В выпущенной Apple версии iOS 15.4 beta 2 исправлена ошибка, которая могла записывать взаимодействие с Siri на некоторых устройствах, независимо от того, отказались ли вы от этого.

Apple исправила принудительную запись общения с Siri
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ошибка, впервые появившаяся в iOS 15, автоматически включала настройку "Улучшить Siri и диктовку", которая дает Apple разрешение записывать, хранить и просматривать ваши разговоры с Siri.

Apple сообщила ZDNet, что с тех пор удалила все записи, сделанные в связи с ошибкой. После обнаружения ошибки компания отключила эту функцию для "многих" пользователей при выпуске iOS 15.2, но полностью исправила ошибку во второй бета-версии iOS 15.4. Как отмечает ZDNet, именно по этой причине после установки новой бета-версии iOS 15.4 вы можете получить запрос на разрешение включить функцию "Улучшить Siri и диктовку".

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