Привычные нам вещи в жизни, которые исчезнут в 2122 году

С каждым днём наша жизнь стремительно меняется. Вероятнее всего, какие-то вещи через какое-то время просто исчезнут благодаря развитию науки и технологий. Об этом - в материале.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По мнению автора, есть несколько вещей, которые через 100 лет исчезнут или будут заменены другими. Хотя сегодня мы не представляем без них жизни.

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Прежде всего, это долгие посещения врачей. Вероятнее всего, в будущем люди научатся восстанавливать повреждения в ДНК или заменять её новой. Для этого понадобится просто сохранить шаблон своей ДНК в том возрасте, когда человек будет полностью здоров.

Также исчезнет потребность в стоматологах. Для сохранения зубов в здоровом состоянии нужно будет просто два раза в день надевать устройство, напоминающее капу. Этот девайс будет автоматически очищать зубы, причём максимально тщательно.

Не понадобится людям и будильник. Тело будет благодаря особым химическим веществам само просыпаться и засыпать в нужное время. Это позволит всегда начинать день в бодром состоянии.

Не нужно будет в будущем вызывать врача. За состоянием здоровья будут следить особые устройства - носимые (нательные) компьютеры. Все данные будут сразу отправляться при этом лечащему врачу, который и свяжется с человеком сам, если обнаружит что-то опасное для здоровья.

Многие перестанут заниматься опасными видами спорта. Несмотря на то? что нанороботы будут восстанавливать тела людей, у них не получится быстро вылечить серьёзную травму. Поэтому вместо реальных спортсменов в подобных соревнованиях станут участвовать роботы.

Появятся также страны, управлять которыми будут в соответствии с правилами мегакорпорации. То есть если бизнес будет процветать, то жить в таком государстве будет хорошо. Однако как только прибыль снизится, людям придётся работать сверхурочно.

Правда, вероятнее всего, ждёт человечество и сокращение рабочих мест. То есть во многом людей заменят роботы.

Исчезнут ещё и военные. Связано это с тем, что через 100 лет война будет считаться варварством. Хотя если битвы и будут происходить, то между машинами.

Начнётся колонизация Солнечной системы. Поэтому люди смогут летать в отпуск на другие планеты.

Исчезнет животное мясо как вид пищи. Люди смогут создавать его в лабораторных условиях.

Автоматизация ждёт и личный транспорт. То есть к 2122 году исчезнут водительские права. Во всех автомобилях будут установлены интеллектуальные системы. Благодаря этому пробки на дорогах станут скорее исключением.

Работать автомобили будут не на ископаемом топливе, а благодаря ядерному синтезу. Этот способ будет более дешёвым и экологичным.

Все гаджеты заряжаться станут беспроводным способом. Появится специальная сеть вышек, которая и будет это обеспечивать.

Тюрьма тоже изменится. Человечество перейдёт к скандинавской тюремной системе. В подобных тюрьмах заключённые будут жить как в санаториях. Данная система уже доказала свою эффективность в некоторых странах.

Исчезнет кабельное телевидение. Правда, прямые трансляции всё же проходить будут. Также можно будет при помощи запроса на специальных сервисах искать и смотреть всё что угодно.

Что касается работы по дому, то её полностью будут выполнять роботы. Людям нужно будет просто контролировать их действия и давать им команды.

Холодильники станут оснащаться искусственным интеллектом. Он будет автоматически отслеживать наличие продуктов и заказывать новые при необходимости.