Привычные нам вещи в жизни, которые исчезнут в 2122 году

С каждым днём наша жизнь стремительно меняется. Вероятнее всего, какие-то вещи через какое-то время просто исчезнут благодаря развитию науки и технологий. Об этом - в материале.
По мнению автора, есть несколько вещей, которые через 100 лет исчезнут или будут заменены другими. Хотя сегодня мы не представляем без них жизни.
Прежде всего, это долгие посещения врачей. Вероятнее всего, в будущем люди научатся восстанавливать повреждения в ДНК или заменять её новой. Для этого понадобится просто сохранить шаблон своей ДНК в том возрасте, когда человек будет полностью здоров.
Также исчезнет потребность в стоматологах. Для сохранения зубов в здоровом состоянии нужно будет просто два раза в день надевать устройство, напоминающее капу. Этот девайс будет автоматически очищать зубы, причём максимально тщательно.
Не понадобится людям и будильник. Тело будет благодаря особым химическим веществам само просыпаться и засыпать в нужное время. Это позволит всегда начинать день в бодром состоянии.
Не нужно будет в будущем вызывать врача. За состоянием здоровья будут следить особые устройства - носимые (нательные) компьютеры. Все данные будут сразу отправляться при этом лечащему врачу, который и свяжется с человеком сам, если обнаружит что-то опасное для здоровья.
Многие перестанут заниматься опасными видами спорта. Несмотря на то? что нанороботы будут восстанавливать тела людей, у них не получится быстро вылечить серьёзную травму. Поэтому вместо реальных спортсменов в подобных соревнованиях станут участвовать роботы.
Появятся также страны, управлять которыми будут в соответствии с правилами мегакорпорации. То есть если бизнес будет процветать, то жить в таком государстве будет хорошо. Однако как только прибыль снизится, людям придётся работать сверхурочно.
Правда, вероятнее всего, ждёт человечество и сокращение рабочих мест. То есть во многом людей заменят роботы.
Исчезнут ещё и военные. Связано это с тем, что через 100 лет война будет считаться варварством. Хотя если битвы и будут происходить, то между машинами.
Начнётся колонизация Солнечной системы. Поэтому люди смогут летать в отпуск на другие планеты.
Исчезнет животное мясо как вид пищи. Люди смогут создавать его в лабораторных условиях.
Автоматизация ждёт и личный транспорт. То есть к 2122 году исчезнут водительские права. Во всех автомобилях будут установлены интеллектуальные системы. Благодаря этому пробки на дорогах станут скорее исключением.
Работать автомобили будут не на ископаемом топливе, а благодаря ядерному синтезу. Этот способ будет более дешёвым и экологичным.
Все гаджеты заряжаться станут беспроводным способом. Появится специальная сеть вышек, которая и будет это обеспечивать.
Тюрьма тоже изменится. Человечество перейдёт к скандинавской тюремной системе. В подобных тюрьмах заключённые будут жить как в санаториях. Данная система уже доказала свою эффективность в некоторых странах.
Исчезнет кабельное телевидение. Правда, прямые трансляции всё же проходить будут. Также можно будет при помощи запроса на специальных сервисах искать и смотреть всё что угодно.
Что касается работы по дому, то её полностью будут выполнять роботы. Людям нужно будет просто контролировать их действия и давать им команды.
Холодильники станут оснащаться искусственным интеллектом. Он будет автоматически отслеживать наличие продуктов и заказывать новые при необходимости.
Уйдёт в прошлое к 2122 году пластическая хирургия. Вместо этого люди смогут легко вносить совершенно любые изменения в ДНК: например, можно будет поменять цвет волос.