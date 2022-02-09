Спутники Илона Маска сдуло космической бурей

40 из 49 недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска, упадут и сгорят в атмосфере Земли. Возможно, часть из них уже упала. Виной всему геомагнитный шторм, разразившийся вскоре после старта Falcon 9. Шторм вызвал «до 50% большее сопротивление атмосферы, чем во время предыдущих запусков». Всего в группировку входят 2 тыс. таких спутников, но их будет на порядок больше.

Фото: Reuters Reuters

Спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска испытал весьма болезненный удар: 40 из 49 спутников, запущенных 3 февраля, в ближайшее время сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере из-за геомагнитной бури. Всего эта группировка должна состоять из 12 тыс. таких спутников на низких околоземных орбитах. Буря вызвала нагрев атмосферы и увеличила ее плотность и сопротивление на тех высотах, где развертывается группировка. Эта информация содержится в сообщении, размещенном на сайте компании SpaceX.

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Запуск очередной партии спутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9 из Космического центра Кеннеди, осуществленный на прошлой неделе, до определенного момента выглядел довольно обычной, даже рутинной операцией. Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на намеченную орбиту с перигеем примерно 210 км над Землей, после чего каждый такой спутник перешел на стадию самостоятельного управляемого полета. С 2018 года компания SpaceX запустила уже свыше 2 тыс. таких спутников, пытаясь обеспечить высокоскоростным интернетом все уголки земного шара, особенно те, где обычный доступ к интернету невозможен или серьезно ограничен.

Однако сразу же после запуска 3 февраля на земную атмосферу обрушилась геомагнитная буря. Шторм вызвал «до 50% большее сопротивление воздуха, чем во время предыдущих запусков», не позволяя развертываемым спутникам выйти на заданные орбиты.

Геомагнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные тем, что частицы солнечного ветра, дошедшие до ее орбиты, взаимодействуют с магнитосферой. При этом часто возникают проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, также может прерваться высокочастотная радиосвязь.

После того, как обрушившаяся на Землю геомагнитная буря увеличила атмосферное сопротивление, SpaceX быстро перевела спутники в безопасный режим и постаралась повернуть их таким образом, чтобы свести к минимуму лобовое сопротивление и, как пишут в компании, таким образом «укрыться от шторма», однако предварительный анализ ситуации показывает, что многие спутники после этого уже не смогли выйти из безопасного режима и поднять свою орбиту.

SpaceX заявила, что ее спутники «повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», что фактически положит конец их короткой жизни. Когда эти спутники входят в атмосферу, то они полностью в ней сгорают, их обломки не достигают земной поверхности. SpaceX также заявляет, что они не представляют опасности для других космических аппаратов.

«Мы заметили отсутствие обновлений орбит для самой последней партии Starlink, — написал в своем Twitter Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра. — Что ж, оказывается, с этим запуском дела пошли не очень хорошо. SpaceX теперь говорит, что повышенное сопротивление атмосферы из-за недавней геомагнитной бури вынудило их перевести спутники в безопасный режим, но...»

Разумеется, 40 потерянных спутников SpaceX не кажутся такой уж катастрофической потерей на фоне 2 тысяч уже выведенных на орбиту, тем более, что всего планируется запустить 12 тысяч или даже больше. Тем не менее, это может иметь серьезные коммерческие последствия, ведь инвесторы могут задуматься над тем, насколько хорошо продуман весь этот проект.

Первоначальное размещение спутников на низких орбитах с их последующим подъемом SpaceX объясняет стремлением избежать появления дополнительного космического мусора. В тех редких случаях, когда какой-либо спутник не проходит первоначальные системные проверки, он довольно быстро сходит с орбиты из-за атмосферного сопротивления. Малая высота развертывания требует дополнительных затрат на топливо, что отражается и на весе спутников, однако SpaceX считает это «правильным решением для поддержания стабильной космической среды» и даже в пресс-релизе, посвященном своей неудаче, старается напомнить о достоинствах своего проекта: «Сходящие с орбиты спутники обеспечивают нулевой риск столкновения с другими спутниками и благодаря своей конструкции быстро разрушаются при входе в атмосферу. Это означает, что не образуется орбитальный мусор и обломки спутников не достигают земной поверхности. Эта уникальная ситуация демонстрирует, как много сделала команда Starlink, чтобы наша система оставалась на переднем крае борьбы с мусором на орбите».

Отмечается также, что SpaceX продолжает тесно сотрудничать с соответствующими американскими службами, осуществляющими контроль космического пространства на основе данных, получаемых от наземных радаров, а также предоставляют все необходимые сведения о своих спутниках.

Ранее астрономы развернули серьезную кампанию против продолжения запуска спутников группировки Starlink, поскольку они мешают астрономическим наблюдениям. В январе американские астрономы, работающие с обзором Zwicky Transient Facility, опубликовали исследование, показывающее, что спутники Starlink добавляют многочисленные полосы на получаемых телескопом изображениях, и эта проблема лишь усугубляется со временем. 2 февраля Международный астрономический союз объявил о создании нового органа — Центра защиты темного и чистого неба — для смягчения негативного воздействия на астрономические наблюдения спутниковых группировок.