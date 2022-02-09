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1 час назад

Рассекречена новая операционная система Apple

Газета.Ruиещё 2

Разработчик Стив Троутон-Смит обнаружил в коде App Store упоминание названия операционной системы будущей гарнитуры смешанной реальности Apple, сообщает портал 9to5mac.

Рассекречена новая операционная система Apple
Фото: APAP

Платформа получит название realityOS. Ссылки на realityOS были найдены в репозитории dyld с открытым исходным кодом и в журналах загрузки App Store. Из этого следует, что гарнитура получит поддержку магазина приложений дополненной и виртуальной реальности. Гарнитура Apple несколько лет является одной из самых обсуждаемых и ожидаемых разработок компании.

Предполагалось, что Apple планирует представить гарнитуру летом 2022 года на WWDC или осенью. Однако недавний отчет Bloomberg посеял некоторые сомнения по этому поводу. Сообщается, что компания столкнулась с некоторыми техническими проблемами, и презентация может быть отложена до 2023 года. Первая гарнитура Apple будет технически продвинутой и дорогой. Аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что Apple уже начала работу над гарнитурой второго поколения, которая будет легче и дешевле. Кроме того ожидается, что Apple выпустит легкие очки дополненной AR, которые станут своеобразной заменой iPhone.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Siri уличили в слежке за пользователями iPhone.

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