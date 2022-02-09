В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме предложили отключать электричество майнерам

Секрет Фирмыиещё 2

Госдума направила предложения по регулированию добычи криптовалют в правительство. Депутаты предложили разрешить энергокомпаниям отключать нелегальным майнерам электричество. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по энергетике.

В Госдуме предложили отключать электричество майнерам
Фото: PixabayPixabay

Инициативу ранее направляла в ГД Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Вместе с этим в Госдуме предложили обязать интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых майнят без ведома, а также сведения о его параметрах. Авторы документа указали, что нужно доработать понятийный ряд существующего законодательства — например, определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили «Известиям», что после получения предложения будут изучены и проработаны. Центробанк РФ в конце 2021 года предложил запретить выпуск, обращение, обмен и майнинг криптовалют в стране. Минфин России же выступил за более мягкое регулирование, а не запрет, и предложил соответствующую концепцию.

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о дискуссии, и поручил ЦБ и правительству прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Всего российские власти оценили российский рынок криптовалют в 16,5 трлн рублей ($214 млрд). При этом эксперты признали, что сумма может быть заниженной, так как некоторые трейдеры умалчивают о своей деятельности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители