В Госдуме предложили отключать электричество майнерам

Госдума направила предложения по регулированию добычи криптовалют в правительство. Депутаты предложили разрешить энергокомпаниям отключать нелегальным майнерам электричество. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по энергетике.

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Инициативу ранее направляла в ГД Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Вместе с этим в Госдуме предложили обязать интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых майнят без ведома, а также сведения о его параметрах. Авторы документа указали, что нужно доработать понятийный ряд существующего законодательства — например, определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили «Известиям», что после получения предложения будут изучены и проработаны. Центробанк РФ в конце 2021 года предложил запретить выпуск, обращение, обмен и майнинг криптовалют в стране. Минфин России же выступил за более мягкое регулирование, а не запрет, и предложил соответствующую концепцию.