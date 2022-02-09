В Госдуме предложили отключать электричество майнерам

Госдума направила предложения по регулированию добычи криптовалют в правительство. Депутаты предложили разрешить энергокомпаниям отключать нелегальным майнерам электричество. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по энергетике.
Инициативу ранее направляла в ГД Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Вместе с этим в Госдуме предложили обязать интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых майнят без ведома, а также сведения о его параметрах. Авторы документа указали, что нужно доработать понятийный ряд существующего законодательства — например, определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили «Известиям», что после получения предложения будут изучены и проработаны. Центробанк РФ в конце 2021 года предложил запретить выпуск, обращение, обмен и майнинг криптовалют в стране. Минфин России же выступил за более мягкое регулирование, а не запрет, и предложил соответствующую концепцию.
Президент России Владимир Путин заявил, что знает о дискуссии, и поручил ЦБ и правительству прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Всего российские власти оценили российский рынок криптовалют в 16,5 трлн рублей ($214 млрд). При этом эксперты признали, что сумма может быть заниженной, так как некоторые трейдеры умалчивают о своей деятельности.