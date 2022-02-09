В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
46 минут назад

Вирусолог объяснил опасность проникновения «омикрона» в клетки человека

Елена Прошина

Разновидность COVID-19 «омикрон» намного активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Сергея Альховского.

Названа главная опасность «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь, например, идет о носоглотке и бронхах. Как заявил эксперт, титр вируса в верхних отделах респираторной системы выше, и он быстрее достигает значений, когда инфицированный становится заразным для других.

Этот эффект достигается за счет того, что коронавирус нового типа использует непривычный для других штаммов путь проникновения в клетки.

«Просто этот путь реализуется «омикроном» более эффективно, чем другими. Складывается впечатление, что вирус может инфицировать более широкий спектр клеток в эпителии верхних отделов дыхательного тракта», — отметил Альховский.

При этом подчеркивается, что это не говорит о тяжелом течении болезни. Как предположил заведующий лабораторией, «омикрон»-штамм — шаг на пути к сезонным коронавирусам.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители