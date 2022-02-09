Названа главная опасность «омикрона»

Разновидность COVID-19 «омикрон» намного активнее реплицируется в месте своего проникновения в организм, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Сергея Альховского.

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По его словам, речь, например, идет о носоглотке и бронхах. Как заявил эксперт, титр вируса в верхних отделах респираторной системы выше, и он быстрее достигает значений, когда инфицированный становится заразным для других.

Этот эффект достигается за счет того, что коронавирус нового типа использует непривычный для других штаммов путь проникновения в клетки.

«Просто этот путь реализуется «омикроном» более эффективно, чем другими. Складывается впечатление, что вирус может инфицировать более широкий спектр клеток в эпителии верхних отделов дыхательного тракта», — отметил Альховский.