Геронтолог раскрыл три фактора для продления жизни

Здоровый образ жизни увеличивает ее продолжительность на 60%, генетика составляет 10—15% успеха долголетия. Еще на 10—12% жизнь увеличивает хорошая медицина. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев.

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10—12%. Генетика — тоже процентов на 10—15. Остальное — это здоровый образ жизни. Как шутят геронтологи, нужно выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит. Максимальные сроки продолжительности жизни у женщин примерно 115-117 лет, а мужчин — 110. Эти показатели незыблемы на протяжении уже примерно века или даже дольше», — сказал Юрий Конев.

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Он отметил, что есть места на планете, где люди живут дольше. «В Калифорнии, в Южной Америке есть одна зона, в Японии и в Италии. Там чуть больше средняя ожидаемая продолжительность жизни, чем в окружающих провинциях. Но это просто благодатная земля, хорошая еда, спокойствие. Здоровый образ жизни вносит более 60% увеличения продолжительности жизни. Сидя за рулем своей машины, человек едет в могилу прямым путем. Своими челюстями он роет свою могилу, питаясь нерационально», — отметил геронтолог.

Диетолог, эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Елена Островская подчеркнула, что необходимо влиять на те механизмы, которые приводят к ускоренному старению: гликация, окислительный стресс, недосыпы, преждевременное угасание функций гормональных органов. Если достаточно будет белка, своих естественных антиоксидантов, микроэлементов и витаминов, тогда организм не будет так быстро стареть. Отсутствие нормального сна — это, наверное, самый главный вклад в ускоренное старение. Это приводит к гормональным сбоям, в том числе», — объяснила собеседница URA.RU.