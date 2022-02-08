В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
52 минуты назад

Названа причина "прожорливости" Android-приложений

Газета.Ru

Автор YouTube-канала Gary Explain Гэри Симс сравнил потребление оперативной памяти Android-смартфона и iPhone. Ведущий канала также проконсультировался с разработчиками, с целью выяснить, почему обе платформы требуют разное количество ресурсов при работе в одинаковых приложениях.

Названа причина "прожорливости" Android-приложений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе эксперимента Симс запускал одни и те же приложения и игры на смартфоне с Android и iOS. Он определил, что большинство приложений потребляют на Android почти в два-три раза больше оперативной памяти, чем на смартфонах от Apple. Например, eBay занимает 69 и 300 МБ на iOS и Android соответственно. В играх разница потребления ресурсов оказалась не такой заметной, но, например, для запуска Minecraft на iPhone потребовалось 462 МБ, в то время как на Android — 803 МБ.

Отмечается, что причины, из-за которых смартфоны по-разному потребляют оперативную память, связаны с разными способами программирования.

Симс подсчитал, что 6 ГБ оперативной памяти в iPhone эквивалентно 8 ГБ и даже больше в Android-смартфонах.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователи описали, каким должен быть идеальный смартфон.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители