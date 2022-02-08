Названа причина "прожорливости" Android-приложений

В ходе эксперимента Симс запускал одни и те же приложения и игры на смартфоне с Android и iOS. Он определил, что большинство приложений потребляют на Android почти в два-три раза больше оперативной памяти, чем на смартфонах от Apple. Например, eBay занимает 69 и 300 МБ на iOS и Android соответственно. В играх разница потребления ресурсов оказалась не такой заметной, но, например, для запуска Minecraft на iPhone потребовалось 462 МБ, в то время как на Android — 803 МБ.