Иммунолог предрек продолжение эволюции коронавируса

Появление подштамма коронавируса ВА.2 говорит о том, что эволюция COVID-19 не остановилась и не остановится в ближайшее время. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Известиями".

По мнению эксперта, предугадать, сколько еще штаммов будет, невозможно, но они определенно будут.

«Уже появилось ответвление «Омикрона» ВА.2 и распространяется достаточно быстро. Это уже свидетельствует о том, что эволюция коронавируса не остановилась и не остановится в ближайшее время», — сказал иммунолог.

Крючков также отметил, что заразность новых штаммов увеличиваться не будет, патогенность тоже, однако временный всплеск более патогенных вариантов не исключается.

«И самое важное — это обход специфического, ранее сформированного иммунитета. Когда новые линии вируса будут всё лучше обходить защиту, то есть адаптироваться. Например, сейчас многие переболеют «Омикроном» и другие параллельно эволюционирующие линии станут более стойкими, так как к «Омикрону» восприимчивость популяции снизится и вирус адаптируется к новым условиям», — подытожил Крючков.