Дайвер случайно нашел гавань древнего города

Дайвер случайно нашел в Эгейском море развалины древнего поселения, когда нырял у побережья города Дикили в иле Измир. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Фото: ntv.com.tr ntv.com.tr

39-летний инженер Денем Орхун во время отпуска нырял с аквалангом и ненароком обнаружил под водой круглые колонны. Фотографии находки увидели археологи, которые работали на раскопках античного города Пергам.

Оказалось, что мужчина нашел часть гавани древнего города Атарней. Место, где она расположена, объявили охранной зоной. Местные власти признали гавань важной архитектурной находкой. Период расцвета Атарнея приходится в IV век до нашей эры, во времена правления Гермия, который был другом Аристотеля. Жители покинули город в I веке до нашей эры, предположительно, из-за вспышки неизвестной эпидемии.