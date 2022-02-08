Ученые: поверх маски желательно надевать колготки

Ученые протестировали семь способов ношения защитных масок. Один из них — приклеивать маску к лицу тканевым лейкопластырем, а второй — надевать женские колготки, натягивая их на нижнюю часть лица до носа. Это помогает маске плотно прилегать к лицу, чтобы блокировать проникновение вирусных частиц.

Эксперты даже протестировали новые способы ношения масок на четырех добровольцах, которые признали, что предложенные способы не слишком удобны. Исследователи считают, что теперь слово — за дизайнерами, которые должны улучшить маски, передает The Daily Mail.