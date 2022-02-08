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1 час назад

Ученые: поверх маски желательно надевать колготки — это эффективная защита от коронавируса

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Ученые протестировали семь способов ношения защитных масок. Один из них — приклеивать маску к лицу тканевым лейкопластырем, а второй — надевать женские колготки, натягивая их на нижнюю часть лица до носа. Это помогает маске плотно прилегать к лицу, чтобы блокировать проникновение вирусных частиц.

Ученые: поверх маски желательно надевать колготки
Фото: +1+1

Эксперты даже протестировали новые способы ношения масок на четырех добровольцах, которые признали, что предложенные способы не слишком удобны. Исследователи считают, что теперь слово — за дизайнерами, которые должны улучшить маски, передает The Daily Mail.

Ранее представители ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 показала неэффективность системы обращения с медотходами, сообщал Plus-one.ru. Объемы мусора растут из-за отработанных масок и других санитарных средств.

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