Российского робота для работы в космосе показали на видео

Государственная корпорация «Роскосмос» впервые представила антропоморфного робота для работы в открытом космосе. Соответствующее видео размещено на сайте компании.
Разработанный НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия» робот получил название «Теледроид».
«Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме», – отмечается в госкорпорации.
«Теледроид» поможет существенно сократить пребывание человека в опасной среде.