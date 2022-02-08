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1 час назад

Российского робота для работы в космосе показали на видео

Александр Кузьмин

Государственная корпорация «Роскосмос» впервые представила антропоморфного робота для работы в открытом космосе. Соответствующее видео размещено на сайте компании.

Разработанный НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия» робот получил название «Теледроид».

«Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме», – отмечается в госкорпорации.

«Теледроид» поможет существенно сократить пребывание человека в опасной среде.

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