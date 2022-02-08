Назван следующий доминирующий штамм COVID-19

Кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ, иммунолог Николай Крючков заявил, что однажды штамм «дельта» займет доминирующие позиции по числу инфицированных. Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.

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По его словам, сейчас ясно, что новый штамм коронавируса «омикрон» и его сублинии — всего лишь одна ветка мутаций COVID-19. Иммунолог подчеркнул, что чем больше людей заражается «омикроном», тем больше иммунитета они вырабатывают к этому варианту вируса.

«В какой-то период потомки, например, дельты, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время», — заявил Николай Крючков.

Он отметил, что штамм «дельта» сильнее «омикрона» по многим параметрам, поэтому однажды снова станет главенствующим вариантом вируса. Иммунолог считает, что люди с гибридным иммунитетом — те, кто успел переболеть, вакцинироваться и ревакцинироваться — окажутся самыми защищенными в этой ситуации. Как пояснил Крючков, в этом случае организм уже знаком с разнообразными вариантами вируса, запомнил их и умеет с ними сражаться.