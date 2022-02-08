В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
43 минуты назад

Иммунолог назвал следующий доминирующий штамм COVID-19

Елена Прошина

Кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ, иммунолог Николай Крючков заявил, что однажды штамм «дельта» займет доминирующие позиции по числу инфицированных. Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.

Назван следующий доминирующий штамм COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас ясно, что новый штамм коронавируса «омикрон» и его сублинии — всего лишь одна ветка мутаций COVID-19. Иммунолог подчеркнул, что чем больше людей заражается «омикроном», тем больше иммунитета они вырабатывают к этому варианту вируса.

«В какой-то период потомки, например, дельты, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время», — заявил Николай Крючков.

Он отметил, что штамм «дельта» сильнее «омикрона» по многим параметрам, поэтому однажды снова станет главенствующим вариантом вируса. Иммунолог считает, что люди с гибридным иммунитетом — те, кто успел переболеть, вакцинироваться и ревакцинироваться — окажутся самыми защищенными в этой ситуации. Как пояснил Крючков, в этом случае организм уже знаком с разнообразными вариантами вируса, запомнил их и умеет с ними сражаться.

Ранее врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков заявили, что люди, которые переболели COVID-19, могут страдать от «мозгового туман» или нарушения равновесия. Это связано с поражением головного мозга, которое может последовать после заражения.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители