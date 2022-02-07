Астрономы обнаружили одинокую черную дыру в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила одинокую черную дыру во время искажения света от объекта, который пролетал на фоне звезды в Млечном Пути, сообщает "Лента.ру".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые отметили, что искать одинокие черные дыры труднее, чем в составе двойных систем, поскольку для этого приходится изучать все небо для поиска микролинзирования лучей света звезд. При этом такой эффект может создавать и медленно движущаяся слабая звезда небольшой массы.

Для упрощения поиска одиночных дыр ученые предложили измерить, насколько повысилась яркость источника и на какой угол сместился его свет. В ходе испытаний астрономы вычислили массу линзы (7,1 массы Солнца) и оценили расстояние до нее (1,58 килопарсека). При этом сама линза не излучала значительного света, что подтвердило ее природу как черной дыры.