В России ужесточили меры борьбы с онлайн-пиратами

Правообладатели и интернет-компании подписали новую версию Антипиратского меморандума, согласно которой из поисковой выдачи теперь начнут удалять не только ссылки, но и домены с пиратским контентом. Об ужесточении мер борьбы с онлайн-пиратами в России сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего документа.

Фото: ЕРА/ИТАР-ТАСС ЕРА/ИТАР-ТАСС

По данным издания, теперь «Яндекс», VK, Rambler Group и другие IT-компании будут удалять домены, число пиратских ссылок на которые превысит сотню. Отмечается, что эта мера не станет распространяться на легальные площадки: сайты органов госвласти, соцсети, СМИ и другие.

Президент Медиа-Коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин отметил, что удаление доменов с пиратским контентом из поисковиков позволит оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав.