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47 минут назад

В России ужесточили меры борьбы с онлайн-пиратами

Правообладатели и интернет-компании подписали новую версию Антипиратского меморандума, согласно которой из поисковой выдачи теперь начнут удалять не только ссылки, но и домены с пиратским контентом. Об ужесточении мер борьбы с онлайн-пиратами в России сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего документа.

В России ужесточили меры борьбы с онлайн-пиратами
Фото: ЕРА/ИТАР-ТАССЕРА/ИТАР-ТАСС

По данным издания, теперь «Яндекс», VK, Rambler Group и другие IT-компании будут удалять домены, число пиратских ссылок на которые превысит сотню. Отмечается, что эта мера не станет распространяться на легальные площадки: сайты органов госвласти, соцсети, СМИ и другие.

Президент Медиа-Коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин отметил, что удаление доменов с пиратским контентом из поисковиков позволит оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав.

Антипиратский меморандум начал действовать в России с 2018 года. Документ подписали крупнейшие российские интернет-компании, включая «Яндекс», VK, Rambler Group и правообладателей. Согласно меморандуму, последние вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.

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