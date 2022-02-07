Чем отличаются процессоры AMD и Intel

AMD и Intel - самые крупные на данный момент компании, производящие прежде всего процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков. Однако в чём между разница и существует ли на рынке сейчас что-то лучше? На эти вопросы отвечает в статье пользователь Leshiy2371.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как пишет автор, противостояние двух компаний началось в 1969 году, когда была основана компания Advanced Micro Devices, или AMD. За год до Роберт Нойс и Гордон Мур создали NM Electronics, которую затем переименовали в Integrated Electronics, или Intel. Интересно при этом, что Intel основали инженеры, а вот AMD - маркетолог.

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Компания AMD начала свой путь с копирования других моделей процессоров. К примеру, i8080 от Intel, который обозначался как Am9080. Сначала Intel лицензировала продукты AMD и даже делилась своими наработками с компанией, но в 1987 году прекратила лицензирование. В итоге AMD подала в суд на будущего конкурента, тому был назначен штраф. После этого компании стали уже действительно конкурентами.

Затем AMD выпустила процессоры Athlon XP, стоили они 1000$. Однако в 2005 году появилась недорогая и высокопроизводительная архитектура Core 2. Это закрепило в качестве лидера Intel почти на 12 лет.

Далее пользователь оценил качество платформ AMD и Intel. Что касается Intel, то последняя матплата на PGA-чипсете у неё - это сокет 478, а с сокета 775 компания уже использует LGA-сокет. В то же время у AMD на LGA-сокете sTR4/TRX40, а также будущая платформа АМ5. Однако если говорить в целом, то качество материнских плат компании AMD было неважным в сравнении с продуктами Intel.

Пользователи нередко жаловались и жалуются на процессоры AMD. Причём подобное началось с выхода Zen2. А вот что касается Intel, то жалобы были лишь на Broadwell-E, которые неожиданно выходили из строя при лёгком разгоне.

По возможностям апгрейда лидирует также Intel. Компании AMD, подчёркивает автор, просто нечего противопоставить конкуренту. Конечно, в бенчмарках результаты этих процессоров могут быть и лучше, чем процессоров Intel, но в реальности это не так.