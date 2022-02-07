Samsung начнет делать смартфоны из рыболовных сетей

Samsung начнет делать свои смартфоны из пластика от рыболовных сетей, выброшенных в океан. Компания сообщила об этом на своем сайте.

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Samsung будет использовать переработанный пластик для создания всех продуктов своей линейки. Этим решением компания хочет подчеркнуть свои усилия по отказу от одноразового пластика, который планируется заменить более экологически безопасными материалами.

В корпорации напомнили, что ежегодно в океан выбрасывается около 640 тысяч тонн рыболовных сетей, которые мешают морским обитателям и наносят непоправимый ущерб их естественной среде обитания. Компания отметила, что сбор и переработка рыболовных сетей являются важными шагами в сохранении чистоты океанов.