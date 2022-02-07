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1 час назад

Samsung начала снимать с продажи старые смартфоны перед презентацией Galaxy S22

Похоже, Samsung сняла смартфоны Galaxy S21 с производства. Если зайти на веб-сайт Samsung и попытаться купить какую-нибудь модель, можно увидеть надпись «нет в наличии» или «скоро появится». Уже через два дня, 9 февраля, компания презентует новую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22.

Samsung начала снимать с продажи старые смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Похоже, что в разных странах недоступны разные модели. В России нельзя купить базовый Galaxy S21. Иностранные СМИ пишут о других моделях.

Пока не подтверждено, что это связано именно со скорым запуском Galaxy S22, но это самое реалистичное объяснение. Также пока нет ясности о том, будут ли новые смартфоны продаваться в достаточном количестве или на них повлияет общий дефицит компонентов.

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