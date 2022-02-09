SpaceX потеряла новейшие спутники Starlink

Новейшие спутники Starlink, запущенные в феврале на околоземную орбиту, могли войти в атмосферу, сообщает SpaceX.

В компании допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9. Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля.

Согласно сообщению компании, данное природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. «Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу», — заявляет SpaceX.

В феврале издание The Verge со ссылкой на материалы компании сообщило о появлении нового тарифного плана для абонентов Starlink, обещающего заметное увеличение скорости. Новый тарифный план получил название Starlink Premium. Он включает в себя более крупный и производительный терминал, а также скорость передачи данных от 150 до 500 мегабит в секунду.