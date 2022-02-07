41% россиян назвали технические науки важнейшими для страны

8 февраля отмечается День российской науки. В последние годы праздник стал важен не только для учёных, но и для государства в целом. В 2016 году принята Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, работает Национальный проект «Наука», который отвечает за научно-технологическое развитие Российской Федерации. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, следят ли они за новостями науки и в чём видят её роль.

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Большинство опрошенных россиян (39%) признаются, что интересная научная статья может привлечь их внимание, если попадётся среди других инфоповодов. 23% читают об открытиях учёных в СМИ, а 18% – в специализированных изданиях. Для 10% наука интересна, только если про неё написано простым языком, столько же респондентов совсем игнорируют эту тему.

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В основном россияне интересуются наукой, чтобы узнавать новое и уметь разбираться в сложных вещах – так ответили 39%. Почти треть (32%) стремятся найти в исследованиях учёных то, что пригодится им в повседневной жизни, 19% считают, что без науки не понять мира вокруг, а каждый десятый считает себя «своего рода учёным».

Самыми важными науками для страны россияне называют технические (41%). На втором месте – медицинские (29%). Для 11% приоритетны естественные сферы научного знания, для 8% – сельскохозяйственные, 7% называют общественные, 4% – гуманитарные.

Большинство участников опроса (46%) считает, что для развития российской науки нужно поощрять интерес к ней со школы. 26% утверждают, что стимулировать новые открытия нужно высокими зарплатами учёных, 18% думают, что для рывка в отрасли надо открывать научно-исследовательские центры в регионах. По мнению 6%, на помощь учёным необходимо призвать бизнес, а 4% раздавали бы больше грантов.

Почти для половины респондентов (48%) достойная зарплата работников научной отрасли должна начинаться от 150 тысяч рублей. 28% высказались за «вилку» в 100-150 тысяч рублей, 16% – в 80-100 тысяч рублей. Каждый двадцатый проголосовал за 50-80 тысяч рублей, 3% – за 30-50 тысяч рублей.

58% россиян не планировали связывать свою жизнь с наукой. Чуть больше четверти (26%) занимались ею ранее, 12% работают в этой сфере сейчас. 4% респондентов планируют вскоре завершить научную карьеру. При этом 41% хотели бы видеть своего ребёнка учёным, так как считают, что это перспективно. 31% не желают такого будущего для своих детей, а 24% были бы счастливы, если их наследник совершит важное открытие и изменит мир. Для 4% участников опроса наука – это семейное дело.

Подавляющее большинство респондентов (53%) уверены, что российская наука выиграет от сотрудничества государства и бизнеса. 41% считают, что это исключительно государственная сфера деятельности. И только 6% отдали бы всю научную сферу частному бизнесу.