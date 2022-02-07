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28 минут назад

Apple ухудшит дисплей в новых моделях ноутбуков MacBook Pro

В конце 2021 года Apple представила обновлённую линейку MacBook Pro на базе чипов M1 Pro и M1 Max. Помимо всего прочего, новинки могли похвастаться передовой технологией ProMotion, которая также включает в себя и частоту обновления 120 Гц.

Apple ухудшит дисплей в новых моделях MacBook Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Не секрет, что в конце 2022-го компания представит уже новые MacBook Pro. Основой для свежей серии должен стать чип M2. И до сих пор неизвестно, будет ли это самая производительная SoC бренда или же M1 Pro и Max так и останутся самыми мощными.

Но что известно благодаря инсайдеру Марку Гурману из Bloomberg, так это то, что Apple откажется от ProMotion-дисплея в новых MacBook. При этом также устройства получат упрощённые экраны — никакого Mini-LED ждать не стоит.

С чем связана такая резкая смена курса — не до конца понятно.

Напомним, что по последним данным, Apple представит в 2022 году сразу четыре компьютера Mac на базе M2: MacBook pro, MacBook Air, Mac mini и iMac 24”.

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