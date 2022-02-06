Раскрыт секрет засыпания за считаные минуты

Эксперты раскрыли секрет сверхбыстрого засыпания, который связан с одним из важнейших для человека элементов – магнием. Большинство людей страдает от дефицита магния в организме и имеет проблемы со сном, пишет «МК».

Магний содержится в каждой клетке тела, и играет большую роль в работе мышц и мозга, в процессе дефекации и здоровом сне. При этом ученые считают, что магния становится все меньше в пищевых культурах.

Главными симптомами его нехватки признаны потеря аппетита, слабость, усталость и тошнота. Врачи рекомендуют ежедневно получать не меньше 310 мг в день, например, при употреблении шпината, запеченного с кожурой картофеля, бобовыми и орехами.

Можно принимать ванну с английской солью, которая является кристаллизованным магнием.

Кроме того, масло магния иногда втирают в кожу стоп. Оно попадает в лимфатическую систему, затем в кровоток, минуя желудочно-кишечный тракт. От этой процедуры содержание магния в организме увеличивается, и человек быстро засыпает.