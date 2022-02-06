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16 минут назад

Шесть симптомов омикрона, которые могут долго не проходить

Авторы специального приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID рассказали о шести кожных проявлениях омикрона. Внимание британских врачей они привлекли тем, что сохраняются даже после выздоровления на протяжении нескольких недель. Об этом пишет издание Express.

Шесть симптомов омикрона, которые могут долго не проходить
Фото: ReutersReuters

На первом месте в их списке так называемые «ковидные пальцы». При этом состоянии пальцы ног у больных приобретают красный, синеватый, фиолетовый цвет. В некоторых случаях появляется сыпь, волдыри, возможен зуд.

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Кроме того, при заболевании омикроном может возникнуть воспаление на губах. Третий симптом - похожая на экзему сухость кожи. Врачи отмечают, что она появляется на тех местах, куда попадает солнечный свет. То есть, на шее и на груди.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любое время во время или после заражения и обычно долго не проходит», - рассказали британские специалисты..

На четвертом месте в списке - похожая на потницу сыпь. Также возможна характерная для крапивницы сыпь.

Врачи добавили, что иногда у переболевших омикроном появляются красные и пурпурные выпуклые болезненные пятна. По виду они напоминают последствия обморожения.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что омикрон распространяется чрезвычайно быстро. Через несколько часов после инфицирования этим штаммом человек может стать заразным. По словам ученого, другие штаммы не столь быстры.

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