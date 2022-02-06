Шесть симптомов омикрона, которые могут долго не проходить

Авторы специального приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID рассказали о шести кожных проявлениях омикрона. Внимание британских врачей они привлекли тем, что сохраняются даже после выздоровления на протяжении нескольких недель. Об этом пишет издание Express.

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На первом месте в их списке так называемые «ковидные пальцы». При этом состоянии пальцы ног у больных приобретают красный, синеватый, фиолетовый цвет. В некоторых случаях появляется сыпь, волдыри, возможен зуд.

Кроме того, при заболевании омикроном может возникнуть воспаление на губах. Третий симптом - похожая на экзему сухость кожи. Врачи отмечают, что она появляется на тех местах, куда попадает солнечный свет. То есть, на шее и на груди.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любое время во время или после заражения и обычно долго не проходит», - рассказали британские специалисты..

На четвертом месте в списке - похожая на потницу сыпь. Также возможна характерная для крапивницы сыпь.

Врачи добавили, что иногда у переболевших омикроном появляются красные и пурпурные выпуклые болезненные пятна. По виду они напоминают последствия обморожения.