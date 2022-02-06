Названы вредные при реабилитации после омикрона продукты

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в интервью РИА «Новости» перечислил продукты, которые мешают выздоровлению при коронавирусе. В частности, он считает, что вред могут причинить майонез и фастфуд.

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«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», - заявил семейный врач.

По его мнению, красное мясо и разнообразные молочные продукты вредны при употреблении их в большом количестве.

Чудаков отметил, что даже свежевыжатые фруктовые соки полезны далеко не всегда и не все. Он отдает предпочтение кисло-сладким фруктовым, а также овощным с зеленью.

Врач посоветовал обратить внимание на то, что чеснок и лук при ежедневном добавлении их в пищу наносят значительный вред микрофлоре кишечника. Поэтому их следует «принимать» своего рода курсами по три дня. Между циклами необходимо делать перерывы минимум на неделю.

«Полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», - полагает Чудаков.