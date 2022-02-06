Биолог рассказал об эффекте ускоренного старения из-за СOVID-19

Организм человека, заболевшего COVID-19, за десять дней стареет на десять лет. Так считает молекулярный биолог МГУ Максим Скулачев, передает радио Sputnik.

«Это похоже на очень ускоренное старение»,- заявил Скулачев.

Он утверждает, что невакцинированный и заболевший коронавирусом пациент за 10 дней «фактически получает все те приключения по здоровью», которые должен был получить за следующие десять лет. Поэтому уровень смертности среди пожилых людей выше, чем у молодых.

По словам биолога, старение нельзя обратить вспять, но можно вернуть годы, которые были «потеряны» из-за COVID-19. Например, излечившись от постковидного синдрома, который напоминает «неожиданный приход старости», человек возвращается к нормальному биологическому возрасту.

Скулачев уверен, что ускоренное старение меньше всего выражено у вакцинированных пациентов, поскольку у них «болезнь протекает в более легкой форме»