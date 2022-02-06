В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
54 минуты назад

Биолог рассказал об эффекте ускоренного старения из-за СOVID-19

Организм человека, заболевшего COVID-19, за десять дней стареет на десять лет. Так считает молекулярный биолог МГУ Максим Скулачев, передает радио Sputnik.

Биолог рассказал об эффекте ускоренного старения из-за СOVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Это похоже на очень ускоренное старение»,- заявил Скулачев.

Он утверждает, что невакцинированный и заболевший коронавирусом пациент за 10 дней «фактически получает все те приключения по здоровью», которые должен был получить за следующие десять лет. Поэтому уровень смертности среди пожилых людей выше, чем у молодых.

По словам биолога, старение нельзя обратить вспять, но можно вернуть годы, которые были «потеряны» из-за COVID-19. Например, излечившись от постковидного синдрома, который напоминает «неожиданный приход старости», человек возвращается к нормальному биологическому возрасту.

Скулачев уверен, что ускоренное старение меньше всего выражено у вакцинированных пациентов, поскольку у них «болезнь протекает в более легкой форме»

Ранее стало известно, что все антиковидные ограничения отменили Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители