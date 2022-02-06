В WhatsApp обнаружена опасная уязвимость

Благодаря имеющейся уязвимости владельцы Android-устройств с помощью стороннего ПО WAMR могут просматривать удаленные собеседником сообщения и медиафайлы. Причем даже с учетом того, что на данный момент приложение доступно лишь для Android, оно способно отслеживать сообщения и с iPhone.

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Авторы публикации предупреждают, что сервис может «шпионить» и за другими востребованными мессенджерами. Когда WAMR «закачан» на смартфон, он вычисляет все установленные на устройстве сервисы для передачи сообщений и предлагает пользователю выбрать интересующий его.

Затем приложение приступает к слежке за уведомлениями от выбранных сервисов. Если WAMR обнаружит, что собеседник удалил аудио или текстовое сообщение, то предложит посмотреть удаленное содержимое.

Также специалисты говорят о том, что WAMR может нести и скрытые опасности. По информации издания, для работы приложению нужно очень много разрешений, что говорит о том, что данная утилита может использоваться для кражи данных из других приложений, установленных на устройстве.