NASA: к Земле летит опасный астероид

Астероид 2007 UY1, диаметр которого составляет порядка 150 м, должен приблизиться к Земле 8 февраля. В этот день он будет на расстоянии немногим более пяти млн км от нашей планеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASA.

Теоретически он представляет определенную опасность благодаря своим размерам. И тому, что относится к астероидам группы «Атон». Это означает, что его орбита пересекается с орбитой Земли с внутренней стороны.

Отмечается, что ученые впервые обнаружили его в 2007 году. Они полагают, что вероятность его столкновения с Землей исчезающе мала.