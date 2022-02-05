В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
59 минут назад

NASA: к Земле летит опасный астероид размером с футбольное поле

Астероид 2007 UY1, диаметр которого составляет порядка 150 м, должен приблизиться к Земле 8 февраля. В этот день он будет на расстоянии немногим более пяти млн км от нашей планеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASA.

NASA: к Земле летит опасный астероид
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теоретически он представляет определенную опасность благодаря своим размерам. И тому, что относится к астероидам группы «Атон». Это означает, что его орбита пересекается с орбитой Земли с внутренней стороны.

Отмечается, что ученые впервые обнаружили его в 2007 году. Они полагают, что вероятность его столкновения с Землей исчезающе мала.

США обратились к РФ с просьбой по МКС

Гораздо более опасным считается астероид «Апофис», который должен приблизиться к Земле весной 2029 года. Но и он, по мнению специалистов «Роскомоса», вряд ли доставит какие-либо проблемы. Шансы на столкновение с планетой у него также не очень велики.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители