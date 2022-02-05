Ученые: риск смерти от COVID-19 выше в 25 раз у непривитых

Итальянский Высший институт здоровья опубликовал отчет, согласно которому у непривитых от коронавируса людей риск летального исхода в 25 раз выше по сравнению с теми, кто полностью вакцинировался и получил бустерную дозу вакцины, передает ADN Kronos.

Фото: Reuters Reuters

Выяснилось, что показатели смертности выше в восемь раз у непривитых пациентов, чем у полностью вакцинированных и тех, кто ревакцинирован от коронавируса.

Согласно отчету, непривитые оказываются в отделениях интенсивной терапии чаще привитых в 27 раз.

С декабря прошлого года в Италии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным портала Worldometers, последний всплеск заболеваемости был отмечен 18 января, когда за сутки зафиксировали более 228 тыс. случаев коронавируса.

В январе также сообщалось, что в Италии выявили «омикрон-2».