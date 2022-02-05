Врачи описали случай психоза с галлюцинациями после лечения антибиотиками

Пожилой швейцарец хотел вылечиться от пневмонии, но прием антибиотиков закончился для него галлюцинациями о беседах с Богом. Лечившие мужчину врачи подробно описали случай редкого расстройства в статье в журнале BMC Psychiatry. Мужчина 50 лет обратился в больницу с левосторонней пневмонией. Врачи сначала выписали пациенту антибиотик амоксициллин, но тот оказался неэффективен, и его сменили на кларитромицин. Лечился мужчина на дому. Спустя несколько дней родственники заметили, что пациент ведет себя странно - он стал болтливым и раздражительным, усилилась физическая активность, улучшилось настроение, а затем мужчина стал рассказывать о контакте с Богом. Семья привезла пациента обратно в больницу. "Во время нашей первой психиатрической экспертизы пациент сообщил, что ночью после приема первого антибиотика у него было ощущение смерти и развились слуховые галлюцинации, как будто он слышал Бога, который говорил с ним и сказал, что он избран для особой миссии", - пишут авторы работы. Кроме вышеописанных симптомов врачи также выявили у пациента проблемы с засыпанием. Прием антибиотика пришлось прекратить. Врачи назначили мужчине лоразепам - успокоительное средство из группы бензодиазепинов. Обычно в таких ситуациях требуются антипсихотики, но лоразепама оказалось достаточно - уже через несколько дней бред и галлюцинации прекратились. У мужчины не было известных аллергий, он не употреблял наркотики, не курил, не принимал стероидные препараты. К антибиотикам за всю жизнь ему, как выяснилось, тоже ни разу не приходилось прибегать. Болезней психики у него ранее тоже не наблюдалось. Неделю спустя врачи обследовали его повторно. Галлюцинации больше не возвращались, мужчина был в хорошем настроении. Неизвестно, какой вклад в психотический эпизод внес каждый из антибиотиков, и можно ли говорить в этом случае о двух эпизодах - симптомы возникли после приема первого препарата, но как на них повлиял прием второго, неясно. "Данное сообщение о случае необходимо интерпретировать в свете двух основных ограничений, - отмечают авторы работы. - Во-первых, уже существуют сообщения о случаях мании, развившейся после применения антибиотиков. Тем не менее, важных знаний об этом синдроме все еще не хватает. Во-вторых, повторный анализ для проверки нашей гипотезы о фармакодинамическом взаимодействии между двумя антибиотиками не проводился". По словам психолога и психиатра из Левенского католического университета в Бельгии Паскаля Сьенерта, который прокомментировал описанный случай, хронология приема мужчиной антибиотиков и последующих маниакальных симптомов соответствует известным случаям антибиомании. "На собственном опыте я видел по крайней мере три случая, один из них с повторяющимися эпизодами, - рассказал Сьенерт. - Все мои коллеги тоже сталкивались с такими случаями. Так что, если сложить цифры по всему миру... то, конечно, о случаях заболевания сообщается недостаточно". Антибиомания - известное врачам, но редкое расстройство, затрагивающее в основном мужчин. Точная частота возникновения ее случаев неизвестна, в литературе подробно описаны лишь несколько десятков, но, по-видимому, на фоне роста потребления антибиотиков расстройство будет встречаться чаще. Известные случаи были связаны с разными антибиотиками. Большинство из них, впрочем, тем или иным образом влияли на связывание гамма-аминомасляной кислоты с рецепторами. ГАМК регулирует работу нервной системы, и вмешательство извне, по-видимому, приводило к нарушениям этой работы. Также психотические эпизоды на фоне приема антибиотиков могут быть связаны с повышением концентрации кортизола, С-реактивного белка, противовоспалительных цитокинов, нарушением функций митохондрий и даже изменениями в составе микрофлоры кишечника. Точную причину пока установить сложно - для этого нужны сведения по большему количеству случаев и тщательные обследования подобных пациентов.