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1 час назад

Новый флагман Samsung сделан из переработанного морского мусора

Samsung использовала морские отходы для создания своих флагманских смартфонов линейки Galaxy S22. Об этом южнокорейская компания объявила в своем пресс-релизе.

Новый флагман Samsung сделан из переработанного мусора
Фото: SamsungSamsung

По словам Samsung, в последней линейке Galaxy S22 используется новый материал, изготовленный из выброшенных рыболовных сетей. Компания не раскрыла, какой процент нового материала используется в серии Galaxy S.

Ранние утечки указывали, что корпус смартфона выполнен из стекла и металла.

«Эти выброшенные рыболовные сети нарушают хрупкое равновесие нашей окружающей среды с угрожающей скоростью. Сбор и повторное использование рыболовных сетей являются жизненно важными первыми шагами в поддержании чистоты наших океанов, а также в сохранении планеты и нашего коллективного будущего», — отмечается в пресс-релизе.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой компания покажет смартфоны Galaxy S22 и другие новинки, пройдет в онлайн-формате 9 февраля в 18:00 по московскому времени.

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