Вирусолог оценил угрозу появления в России суперзаразного варианта ВИЧ

Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в интервью «Ридусу» рассказал об угрозе распространения более заразного варианта ВИЧ в России. Так специалист прокомментировал исследование ученых Оксфордского университета об открытии в Нидерландах новой генетической разновидности вируса иммунодефицита.

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В статье нидерландских исследователей говорится, что новый ВИЧ вдвое агрессивнее предыдущих штаммов, чрезвычайно вирулентен, крайне быстро размножается. Вместе с тем, клинические проявления удается обнаружить только через девять месяцев после заражения. Но, как отмечает Вадим Покровский, быстрому распространению нового штамма мешают различные факторы.

«Сейчас большинство пациентов в Европе, в основном в тех же Нидерландах, находится на антиретровирусной терапии. Пока мы не имеем данных, что новый штамм может обходить используемые антиретровирусные препараты. Так что беспокоиться особенно не стоит», — рассказал исследователь.

По мнению эпидемиолога, несмотря на то, что в РФ уровень профилактики и лечения этого заболевания не столь высок, как в Голландии, у нашей страны есть возможность без особых проблем пережить новый штамм.

«Хотя терапией далеко не все охвачены, и другие профилактические мероприятия по сравнению с Нидерландами осуществляются в незначительных масштабах — здесь мы можем рассчитывать на то, что ВИЧ распространяется медленно, и мы можем успеть эти мероприятия развернуть до того, как новый штамм начнет массово распространяться в России», — заявил Покровский.