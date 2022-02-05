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21 минуту назад

Ученые нашли способ узнать свой реальный возраст

Ученые установили, что сетчатка глаза показывает реальный возраст человека. Она способна указать на потенциальные заболевания, и даже риск преждевременной смерти. Об этом сообщает портал Al Jazeera (перевод Иносми).

Ученые нашли способ узнать свой реальный возраст
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что биологический возраст зависит от состояния здоровья и отличается от фактического возраста. Исследователи проанализировали более 80 тысяч изображений глазного дна, полученных от 47 000 человек( от 40 до 69 лет). Для интерпретации данных они применили искусственный интеллект.

В итоге удалось достаточно точно определить биологический возраст сетчатки глаза.

После этого ученые выявили, что у 51% участников исследования разница между биологическим и реальным возрастом составила более 3 лет, у 28% – более 5 лет, а у 4,5% – более 10 лет.

У людей с большим «возрастным разрывом» были серьезные сердечно-сосудистые патологии или онкология, имелся высокий риск преждевременной кончины.

Исследователи пришли к выводу, что сетчатка может служить биомаркером старения. Она способна показать «системные сосудистые и неврологические заболевания, связанные с повышенным риском смерти».

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что для здоровья глаз надо употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, и время от времени жевать жевательную резинку.

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