Развеян миф о влиянии абсента на частый симптом коронавируса

«Абсент обладает специфическим запахом и вкусовыми ощущениями, но, тем не менее, по своей химической структуре он ничем не отличается от других алкогольных напитков, поэтому, к сожалению, это не так. Даже сильные эфирные масла, тот же нашатырный спирт, летучие соединения, которые обладают очень сильными запахами, не провоцируют восстановление обоняния у людей, у которых оно пропадает в связи с поражением на уровне головного мозга», — отметил отоларинголог. Не могут помочь в таком случае, по его словам, и зерна кофе или апельсины. Для восстановления необходимо обследование и лечение головного мозга врачом-неврологом.