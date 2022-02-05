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19 минут назад

Врач развеял миф о влиянии абсента на частый симптом коронавируса

Нет никаких оснований считать, что абсент влияет на восстановление обоняния после перенесенного COVID-19, поделился с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Если бы это было действительно так, человек после рюмки этого алкогольного напитка испытывал бы усиление запахов, что уже стало бы подтвержденным фактом, уверен специалист.

Развеян миф о влиянии абсента на частый симптом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в интернете стал распространяться миф о том, что абсент помогает восстановить обоняние, потеря которого является частым симптомом COVID-19. По мнению врача, это рекламная уловка, специально запущенная для того, чтобы привлечь внимание к продукту и повысить его продажи.

«Абсент обладает специфическим запахом и вкусовыми ощущениями, но, тем не менее, по своей химической структуре он ничем не отличается от других алкогольных напитков, поэтому, к сожалению, это не так. Даже сильные эфирные масла, тот же нашатырный спирт, летучие соединения, которые обладают очень сильными запахами, не провоцируют восстановление обоняния у людей, у которых оно пропадает в связи с поражением на уровне головного мозга», — отметил отоларинголог. Не могут помочь в таком случае, по его словам, и зерна кофе или апельсины. Для восстановления необходимо обследование и лечение головного мозга врачом-неврологом.

«Если мы говорим о поражении на уровне полости носа и обонятельных рецепторов, значит нужно обращаться к лору, промывать пазухи, снимать воспаление полости носа физиопроцедурами, орошениями и лекарственными препаратами, но никак иначе», — заключил Зайцев.

Ранее данные приложения для мониторинга признаков омикрона показали, какие симптомы вируса сохраняются после выздоровления.

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