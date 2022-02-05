Об этом говорится в исследовании учёных Колумбийского университета США.
Об этом говорится в исследовании учёных Колумбийского университета США. Ведущий автор исследования Эндрю Маркс заявил, что постковидный «туман в голове» у живых пациентов можно объяснить процессами, которые были выявлены у скончавшихся от коронавируса. Он также допустил, что у тех, кто переносит болезнь в тяжёлой стадии, в будущем повышается риск деменции. По словам Маркса, научное сообщество ещё многого не знает о долгосрочных последствиях COVID-19.
Учёные выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопление специфического белка. Данные опубликованы в журнале Alsheimer’s and Dementia, пишет «Коммерсантъ».