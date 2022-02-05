Найден способ спасти планету с помощью микробов

Фермеры открыли новый способ спасти Землю, сообщает «Лента.ру».

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Технологические компании получили 777 миллионов долларов от инвесторов на разработку удобрений с живыми микробами. Это позволит отказаться от вредных для экологии продуктов.

Микробы, в том числе грибы и вирусы, многие десятилетия используются для защиты растений от насекомых и болезней. Однако из-за глобального потепления разработчики начали активно применять их в качестве экологичного удобрения. Оно позволит уменьшить потребность в синтетических аналогах — таких, как азотные удобрения, не нанося вреда для урожайности.

Бактериальное удобрение частично избавит фермеров от использования азота, который вреден для экологии. Это особенно актуально, так как компании находятся под давлением со стороны правительства. Так, Канада хочет избавиться от выбросов от удобрений к 2030 году, а страны Евросоюза их уменьшить.

Кроме того, вложения в технологические компании стали выгодны для инвесторов на фоне роста цен на синтетические удобрения из-за сокращения поставок на фоне эпидемии коронавируса. В 2021 году инвестиции в разработку бактериальных удобрений выросли в два раза с 2020 года.