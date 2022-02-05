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19 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в России, как ожидается, наступит в середине февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

Назван период, когда наступит пик заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, суточные показатели могут быть очень высокими.

"В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими", — сказала она.

По её словам, такой резкий подъем заболеваемости коронавирусом позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах.

Как отметила Пшеничная, защита от штамма "омикрона" остается все той же, что и раньше – в первую очередь это вакцинация и ревакцинация. Среди других мер эксперт назвала ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил. Также необходимо избегать многолюдных мест.

По данным медиков, к лету ожидается локальный минимум, а в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои организованные коллективы, случится осенний рост заболеваемости ОРВИ.

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