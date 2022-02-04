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32 минуты назад

«ВКонтакте» восстанавливает работу после сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» заявила, что восстанавливает работу после сбоя. Об этом сообщает ТАСС.

«ВКонтакте» восстанавливает работу после сбоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», мы оперативно восстанавливаем работу», — сказали в компании.

По данным сайта Downdetector, проблемы с «ВКонтакте» возникли у более 74 тысяч пользователей. Примерно 46% жаловались на сложности с загрузкой сайта и приложения социальной сети.

Как передает ТАСС, также возник сбой в работе СПБ биржи, из-за чего торги были временно приостановлены.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — заявила площадка.

Предыдущий сбой в работе «ВКонтакте» произошел в декабре прошлого года. У некоторых пользователей могли медленнее загружаться сообщения. Однако, в компании заявили, что сразу же исправили возникшие проблемы.

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